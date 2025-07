Santos de Neymar deve jogar amistoso contra o Remo em Belém

O Santos deve jogar um amistoso contra o Remo.

O que aconteceu

O Santos está perto de confirmar um amistoso diante do Remo, no Mangueirão, na próxima semana. A data seria 9 de julho. A informação foi inicialmente publicada pela TNT Sports.

O Peixe de Neymar aguarda detalhes para anunciar o jogo. Haverá venda de ingressos e, possivelmente, transmissão na TV ou Youtube.

A expectativa é que Neymar jogue nesse teste antes da retomada do Campeonato Brasileiro. O Santos enfrentará o Palmeiras, possivelmente no dia 13, na Vila Belmiro, a depender da participação do rival no mundial.

O técnico Cleber Xavier quer uma partida onde possa testar todos os atletas do elenco. Essas alternativas foram vistas nos duelos com Coritiba e RB Leipzig neste ano.

O Santos cogitou uma intertemporada internacional e recebeu propostas da África, EUA e Rússia, mas decidiu ficar no CT Rei Pelé. O Peixe só sairia da cidade para o amistoso em Belém.