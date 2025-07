Santos bate Atlético-GO e vence a segunda seguida no Brasileiro sub-17

O Santos venceu o Atlético-GO, nesta terça-feira, por 2 a 0, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Rafael Gonzaga balançou as redes duas vezes para dar o triunfo aos Meninos da Vila.

Com o resultado, o Santos somou sua segunda vitória consecutiva no Brasileiro sub-17. O Peixe chegou aos 16 pontos e assumiu, momentaneamente, a terceira posição na tabela. Já o Atlético-GO segue na lanterna, com apenas dois pontos conquistados.

Agora, as duas equipes voltam a campo pela nona rodada do Brasileiro sub-17. O Santos enfrenta o Fluminense no CT Rei Pelé, enquanto o Atlético-GO pega o Athletico-PR no CT do Caju. Ambas as partidas acontecem na próxima quarta-feira (09), às 15h (de Brasília).

Os gols do jogo

Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Santos inaugurou o marcador com um belo gol. Rafael Gonzaga recebeu pelo lado esquerdo, cortou para o meio, invadiu a grande área e finalizou de três dedos para abrir o placar diante do Atlético-GO: 1 a 0.

Com 13 minutos, o Santos ampliou a vantagem no placar. Nadson foi puxado dentro da área e a arbitragem assinalou pênalti. Rafael Gonzaga foi para a cobrança, mas viu o goleiro Ruan defender. No rebote, o camisa 3 foi mais rápido que a defesa rival e empurrou para o fundo das redes.