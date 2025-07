Santos anuncia a contratação do volante Willian Arão; veja detalhes

O Santos está ativo no mercado da bola e anunciou mais um reforço para a sequência da temporada. Nesta terça-feira, o Peixe oficializou a contratação do volante Willian Arão. O jogador firmou vínculo válido com o clube até o dia 31 de dezembro de 2026.

Willian Arão estava no Panathinaikos, da Grécia, e chega de graça ao Santos. O Peixe estava aguardando apenas o final do contrato do jogador com o clube grego, que se deu na última segunda-feira, para anunciar oficialmente sua chegada.

"WILLIAN ARÃO É DO PEIXÃO! O Santo FC oficializou nesta terça-feira (1) a contratação do volante Willian Arão. O atleta, que estava no Panathinaikos, da Grécia, chega ao clube de forma definitiva e assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2026. PRA CIMA DELES!", escreveu o clube nas redes sociais.

Arão foi o segundo atleta anunciado pelo Santos nesta terça-feira. Mais cedo, o Alvinegro Praiano já havia oficializado a contratação do lateral direito Igor Vinícius, ex-São Paulo, que assinou contrato até o 30 de junho de 2028.

O volante chega para agregar ao meio-campo do Alvinegro Praiano. A posição ainda conta com outras cinco peças: Zé Rafael, Tomás Rincón, João Schmidt, Diego Pituca e Gabriel Bontempo. O Menino da Vila Hyan também aparece como opção.

Carreira de Arão

Willian Arão se destacou no Brasil atuando pelo Flamengo, mas estava no futebol europeu desde 2022.

Na carreira, o volante tem uma quantidade expressiva de títulos. Comemorou três Libertadores, uma como reserva do Corinthians e duas como peça importante do Flamengo. Aliás, no Rubro-Negro carioca, venceu ainda o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, além de conquistas estaduais.

Na Europa, manteve a escrita de levantar taças, apesar de ser em um ritmo menor. Nos últimos anos, ganhou a Copa da Turquia e a Copa da Grécia.

Na temporada 2022/23, logo após deixar o Flamengo, Willian Arão defendeu o Fenerbahce, da Turquia. Foram 45 apresentações pela tradicional equipe grega, com um gol e quatro assistências.

Depois de apenas uma temporada no Fenerbahce, o meio-campista partiu para defender as cores do Panathinaikos. Na temporada 2023/24, somou 44 jogos, três gols e quatro assistências. No ano seguinte, apresentou uma queda. Atuou em 39 partidas, fez somente um tento e não serviu ninguém.