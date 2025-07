Santos anuncia a contratação do volante Willian Arão, ex-Panathinaikos

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos anunciou hoje a contratação de Willian Arão.

O que aconteceu

Willian Arão é o novo reforço do Santos. Ele chega livre ao Peixe após o fim do contrato no Panathinaikos, da Grécia.

O volante de 33 anos assinou com o Santos até dezembro de 2026. O contrato prevê a renovação por mais um ano em caso de metas alcançadas.

Arão vem com status de titular. A ideia do técnico Cleber Xavier é uma dupla de volantes com Zé Rafael.

O atleta também pode ser zagueiro. Ele será utilizado nessa função em caso de necessidade.

Revelado pelo Corinthians, Willian Arão jogou na Portuguesa, Chapecoense, Atlético-GO, Botafogo, Flamengo e Fenerhbahçe antes do Panathinaikos. Ele foi campeão da Libertadores e do mundo pelo Corinthians, além de ter erguido o campeonato continental duas vezes pelo Flamengo, duas vezes o Brasileirão, uma Copa do Brasil e quatro cariocas.