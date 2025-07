Santos anuncia a contratação do lateral Igor Vinícius, ex-São Paulo

O Santos anunciou na tarde desta terça-feira a contratação do lateral-direito Igor Vinícius, que estava no São Paulo. O jogador de 28 anos foi revelado pelo próprio Peixe e agora retorna com contrato válido até 30 de junho de 2028.

Igor Vinícius chegou na base do Santos quando tinha 12 anos. Em 2016, estreou no profissional do Peixe, mas fez apenas duas partidas e foi para o Ituano. Em 2019 chegou ao São Paulo, onde permaneceu por sete temporadas, alternando entre altos e baixos.

