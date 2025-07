Ruan se despede de São Paulo após empréstimo: 'Minha vontade era continuar'

A relação entre Ruan Tressoldi e São Paulo chegou oficialmente ao fim nesta terça-feira. Isso porque as partes não chegaram a um acordo para a renovação do empréstimo e, assim, o zagueiro retornou ao Sassuolo, da Itália, que detém deus direitos econômicos. O atleta, porém, demonstrou insatisfação com a saída e agradeceu ao Tricolor Paulista.

"Hoje me despeço do São Paulo. Aqui eu reencontrei a alegria de jogar futebol. Foram meses intensos, de muito trabalho, entrega e evolução. Voltei a sorrir dentro de campo ? e isso não tem preço. Minha vontade era continuar vestindo essa camisa, mas nem sempre as decisões estão nas nossas mãos. Mesmo assim, saio de cabeça erguida, com gratidão no coração e a certeza de que dei o meu melhor todos os dias", escreveu Ruan Tressoldi em seu Instagram.

A diretoria tricolor tinha planos de manter Ruan no elenco e dar continuidade ao tratamento da lesão no Reffis, mesmo com o término do vínculo previsto para o fim do mês de junho. O Sassuolo, por sua vez, manifestou interesse em negociá-lo em definitivo na última janela de transferências, mas manteve conversas com o São Paulo sobre uma possível prorrogação do empréstimo por mais um ano.

No entanto, as negociações não avançaram, e nenhuma das propostas feitas pelo clube brasileiro foram aceitas. Com a indefinição sobre seu futuro, Ruan não se reapresentou com o restante do elenco nesta segunda-feira.

Ruan chegou ao São Paulo em agosto de 2024 e disputou 23 partidas com a camisa tricolor. Em 2025, sob o comando do ex-treinador Luis Zubeldía, o zagueiro atuou em 15 jogos. Seu principal destaque foi na fase de grupos da Libertadores, competição na qual foi titular em três das seis partidas do São Paulo.

