Ruan se despede do São Paulo após primeiro semestre marcado por lesão

O zagueiro Ruan Tressoldi se despediu do São Paulo nesta segunda-feira (30), ao não renovar com o clube. Com isso, o atleta retornou ao Sassuolo, da Itália, após um primeiro semestre marcado por lesões no Tricolor.

A primeira lesão foi uma pequena contusão na coxa esquerda, que o deixou fora de três partidas seguidas do Paulistão. Já a segunda foi um problema no joelho, que será tratado no Sassuolo. Essa lesão o tirou de mais três confrontos, desta vez pelo Brasileirão.

Sua única boa sequência foi durante a fase de grupos da Libertadores, quando disputou cinco partidas consecutivas, sendo titular em três delas.

Enquanto esteve em campo na competição continental, Ruan sofreu apenas dois gols adversários ? ambos no empate por 2 a 2 com o Alianza Lima, no Morumbis. Na ocasião, o São Paulo abriu 2 a 0, mas cedeu o empate nos minutos finais.

Ao todo, o defensor participou de 15 jogos no semestre, sendo titular em 11 deles.