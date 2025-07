Romero e mais três do Corinthians já podem assinar pré-contrato para sair

De olho na sequência da temporada, o torcedor do Corinthians tem a esperança de ver novas chegadas no elenco comandado por Dorival Júnior. Entretanto, algumas saídas podem acontecer para o fim do ano, sem um retorno financeiro ao Timão.

Quatro jogadores do Corinthians terão seus contratos terminando no fim do ano e, a partir desta terça-feira, podem assinar um pré-contrato com outro clube. São eles: Fabrizio Angileri, Gustavo Henrique, Matheus Bidu e Romero.

Fabrizio Angileri

Angileri chegou ao Corinthians durante o Campeonato Paulista, com contrato válido apenas até dezembro de 2025. Rapidamente, o argentino tomou a posição de titular e foi peça muito importante no mata-mata do estadual, vencido pelo Alvinegro.

As boas atuações fizeram com que a Fiel Torcida apoiasse uma renovação do lateral, mas Angileri teve uma queda brusca de rendimento e não é mais unanimidade entre os torcedores.

Apesar de não estar em boa forma, Angileri ainda é o preferido de Dorival Júnior para a lateral esquerda, ganhando a posição de Matheus Bidu e Hugo. O argentino possui 16 jogos pelo Corinthians, com duas assistências.

Gustavo Henrique

Dos jogadores em fim de contrato no Corinthians, Gustavo Henrique é o que tem mais chances de uma renovação. Com 32 anos, o zagueiro é o mais regular do elenco nesta temporada, visto as atuações ruins dos concorrentes em sua posição.

Além disso, após a final do Campeonato Paulista, Gustavo passou por uma cirurgia e está fora de ação desde então. Durante sua ausência, o Corinthians sofreu constantemente no setor defensivo, o que aumentou a expectativa da torcida para o retorno do defensor.

Quando estiver à disposição de Dorival Júnior, Gustavo Henrique deve voltar a ser titular. No Timão desde 2024, o zagueiro tem 11 jogos nesta temporada, com uma assistência.

Matheus Bidu

A situação de Matheus Bidu já poderia estar resolvida. Após ter terminado 2024 em alta e como titular absoluto com o então técnico Ramón Díaz, o lateral ficou muito perto de renovar seu contrato por três anos.

Entretanto, após divergências nos termos finais da renovação, as negociações pararam e nada foi assinado pelo então presidente Augusto Melo.

Atualmente, Matheus Bidu ainda é utilizado com certa frequência, mas não é mais o titular absoluto que fora em 2024. Nesta temporada, o jogador de 26 anos tem 20 jogos, com três gols marcados e três assistências.

Romero

De todos os nomes citados acima, o nome de Ángel Romero é o que mais peso dentro da história do Corinthians. Em sua segunda passagem pelo Timão, o paraguaio foi peça importante em 2023 e 2024, mas ainda não unanimidade entre a torcida.

O atacante também estava em fim de contrato no ano passado e, apesar de desejar dois anos de contrato, cedeu as vontades do Corinthians e renovou por apenas um ano.

Agora a situação volta a se repetir e a diretoria precisará decidir se renovará ou não com Romero, um dos capitães do elenco. Nesta temporada, o paraguaio disputou 37 jogos, com cinco gols marcados e três assistências.