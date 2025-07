Renato recusou jantar com a filha para surpreender a Inter e o próprio Flu

Um "não" à filha Carol Portaluppi fez Renato Gaúcho ser xingado, mas foi o que virou a chave e ajudou — e muito — o Fluminense na classificação sobre a Inter de Milão no Mundial de Clubes.

Do jantar recusado à vaga

Carol foi ao hotel do Fluminense após o empate com o Mamelodi Sundowns, na última quarta-feira. O objetivo? Convencer o pai a sair para jantar. A missão falhou: Renato Gaúcho disse não e ouviu xingamentos da própria filha.

Enquanto isso... Os jogadores do Fluminense foram liberados para aproveitarem o resto do dia com os familiares. Apenas Renato Gaúcho ficou no hotel com um objetivo claro: estudar o possível adversário das oitavas de final — Inter de Milão, River Plate e Monterrey estavam na briga.

Renato assistiu à vitória da Inter de Milão sobre o River Plate na TV. Com o triunfo, os italianos passaram em primeiro no grupo E e entraram na rota do Fluminense, segundo da chave F.

Vendo na televisão, o treinador decidiu: precisava mudar o esquema tático do Flu. Diante de uma Inter que atua com três zagueiros, a ideia seria espelhar o esquema e aumentar a estatura e a força física do time visando igualar as condições.

No último jogo [contra o Mamelodi], conseguimos a classificação, os jogadores saíram com os familiares, minha filha [Carol Portaluppi] passou no hotel para jantarmos juntos fora e eu falei que não. Ela me xingou, mas eu falei que veria o jogo do nosso futuro adversário. Estudei bem, pensei bastante durante a noite e na minha cabeça o melhor era ir com três zagueiros para espelhar o time deles, com jogadores altos, fortes, aumentando a estatura e o físico. Renato Gaúcho, em entrevista coletiva após a vitória contra a Inter

A ideia foi levada ao elenco na manhã seguinte. A equipe deixou o 4-3-3 para jogar em um 5-3-2, igual a Inter de Milão. Os jogadores receberam com surpresa a decisão.

Para nós também foi uma surpresa, mas ele é o treinador. Nós compramos a ideia, nos dedicamos, transpiramos, sabíamos que seria um jogo difícil e mostramos que deu certo [...] Eu não assisti ao jogo [da Inter] com o Renato, mas ele sempre bate essa tecla, mostra o que pode e o que não se pode fazer. Ele colocou um esquema diferente e deu certo. Everaldo, na zona mista

A aplicação no jogo saiu com perfeição. O Fluminense quase não sofreu pelo alto, se impôs durante o primeiro tempo e soube se defender quando pressionado no fim. No ataque, foi fatal.

Fomos um pouco surpreendidos. A gente sabia da dificuldade do jogo, mas foi muito mérito do Fluminense, que soube sofrer e aproveitar as oportunidades. Luis Henrique, na zona mista

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, durante jogo contra a Inter de Milão no Mundial Imagem: ANGELA WEISS/AFP

O sucesso na ideia fez Renato Gaúcho extravasar o seu lado personagem na coletiva. Ele aproveitou para rebater as críticas sobre "não saber muito sobre táticas".