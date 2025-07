Real Madrid x Juventus pelo Mundial: veja onde assistir ao vivo e de graça

Real Madrid e Juventus medem forças hoje, às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? O confronto decisivo será transmitido pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Com sete pontos, o Real Madrid avançou às oitavas de final como líder do Grupo H. A equipe de Xabi Alonso iniciou a campanha com um empate, mas engatou duas vitórias na sequência, fechando a fase de grupos com um 3 a 0 diante do RB Salzburg.

A Juventus ficou com a segunda posição no Grupo G, somando seis pontos. A Velha Senhora abriu o torneio com boas vitórias sobre Al Ain e Wydad Casablanca, mas na última rodada acabou derrotada pelo Manchester City por 5 a 2.

Real Madrid x Juventus -- Mundial de Clubes