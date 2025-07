Real Madrid x Juventus: horário e onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes

Real Madrid e Juventus entram em campo na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Real Madrid chegou às oitavas de final como líder do Grupo H, com sete pontos. Após iniciar a campanha com um empate, a equipe comandada por Xabi Alonso embalou e conquistou duas vitórias, a última delas por 3 a 0 diante do Rb Salzburg.

A Juventus se classificou na segunda colocação do Grupo G, somando seis pontos. A Velha Senhora iniciou o torneio aplicando goleadas para cima de Al Ain e Wydad Casablanca, mas na última rodada sofreu uma dura derrota por 5 a 2 diante do Manchester City.

Real Madrid x Juventus -- Mundial de Clubes