Real elimina Juventus com gol 'anti-Endrick' e vai às quartas do Mundial

O Real Madrid segue vivo no Mundial de Clubes. Hoje, a equipe espanhola venceu a Juventus por 1 a 0, em Miami, e se garantiu nas quartas de final da competição.

Gonzalo García, rival de Endrick, decidiu de novo. A joia, que já havia marcado contra Al-Hilal e RB Salzburg, anotou o único gol do jogo. Ele ganhou espaço com Xabi Alonso e, sem Mbappé, virou o titular do ataque. Lesionado, o brasileiro acompanha o sucesso do companheiro de longe.

A partida marcou a volta de Mbappé. O francês perdeu toda a primeira fase do Mundial por causa de uma gastroenterite e entrou durante o segundo tempo do duelo disputado no Hard Rock Stadium.

O Real aguarda por Borussia Dortmund ou Monterrey nas quartas de final do Mundial. Alemães e mexicanos se enfrentam hoje, às 22h (de Brasília), em Atlanta, no último jogo das oitavas.

O duelo das quartas de final será realizado no sábado. Ele será disputado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a partir das 17h.

Como foi o jogo

A Juventus começou melhor, caiu, e viu Di Gregorio salvar o primeiro tempo. A equipe italiana iniciou o jogo mais aguda e levando muito perigo ao gol defendido por Courtois. O Real Madrid foi na contramão: enquanto o rival definia rápido as jogadas, os espanhóis trocavam passes e esperavam o melhor momento para finalizar. Os Merengues cresceram na reta final da etapa inicial e só não saíram na frente graças a duas boas defesas de Di Gregorio.

Vinícius Júnior e Kalulu em ação durante jogo entre Real Madrid e Juventus no Mundial Imagem: SAM NAVARRO/IMAGN IMAGES via Reuters

A blitz do Real deu certo e uma joia brilhou em Miami. O time espanhol voltou para o jogo mais ofensivo e bem mais agudo. A blitz do começo do segundo tempo parou em boas defesas de Di Gregorio, mas o goleiro nada pôde fazer em cabeceio de Gonzalo García, joia que vem ganhando espaço neste Mundial. Mesmo precisando do empate, a Juventus pouco conseguiu fazer e quase não deu trabalho para Courtois. O Real pareceu mais perto do segundo do que a Juve do primeiro.

Lances importantes e gols

Seria um golaço! Kolo Muani tabelou com Yildiz e saiu cara a cara com Courtois. O francês tentou encobrir o goleiro, mas viu a bola parar na parte de cima da rede.

Passou muito perto. Yildiz recebeu entre os meias do Real, arrancou com espaço e, de frente para o gol, finalizou. A bola desviou em Tchouaméni e quase morreu no ângulo esquerdo de Courtois.

Di Gregorio salva no cantinho. Tchouaméni recebeu pelo meio, levou para a direita e arriscou de muito longe. A bola parecia ir para fora, mas Di Gregorio não arriscou, caiu no canto e espalmou.

Quase, Bellingham! Valverde foi lançado nas costas da defesa pela direita e cruzou rasteiro. Bellingham recebeu na área e finalizou. Di Gregorio salvou com a perna direita.

Di Gregorio defendeu chute de Bellingham durante jogo entre Real Madrid e Juventus no Mundial Imagem: Marco Bello/REUTERS

Di Gregorio de novo. Valverde recebeu com muito espaço na entrada da área e soltou o pé. Di Gregorio voou no canto esquerdo e espalmou para escanteio.

Passou raspando. Bellingham dominou cruzamento na área no começo do segundo tempo e ajeitou para Valverde. O volante chutou de primeira e viu a bola passar raspando a trave direita de Di Gregorio.

Di Gregorio duas vezes! Bellingham fez jogada individual pela direita, colocou Thuram para dançar e soltou o pé da entrada da área. Di Gregorio voou no cantinho esquerdo e espalmou. O lance seguiu, e a bola sobrou para Huijsen finalizar de voleio da entrada da área. De novo, o goleiro italiano foi no lado esquerdo buscar.

Água mole, pedra dura... 1 a 0. Demorou, o Real martelou e conseguiu abrir placar em bola aérea. Alexander-Arnold ficou com bola cortada parcialmente pela defesa da Juve e cruzou. Gonzalo García testou firme no meio do gol e colocou os espanhóis na frente.

Gonzalo García comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Juventus no Mundial Imagem: Hannah McKay/REUTERS

Courtois! A Juventus tentou o empate logo depois do gol sofrido. Conceição recebeu na entrada da área e bateu colocado. Courtois caiu no canto direito e espalmou.

Quase um golaço. Vini Jr. alçou bola na área e contou com um desvio. Ela sobrou para Valverde, que emendou uma meia-bicicleta e só parou em boa defesa de Di Gregorio.

Quase, Nico González. O argentino da Juve recebeu bola ajeitada por Kolo Muani e soltou o pé da entrada da área. Ela tirou tinta da trave esquerda de Courtois.

Di Gregorio de novo! O Real fez boa jogada com Mbappé e Vini Jr. O brasileiro ajeitou para Güler, que chegou batendo firme, de primeira, mas Di Gregorio salvou com o pé.

Ele salva mais uma. Tchouaméni ficou com sobra na entrada da área, levou para a direita e bateu firme, rasteiro, cruzado. Di Gregorio se esticou todo e salvou com a ponta dos dedos no canto esquerdo.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 1 x 0 JUVENTUS

Data e horário: 1° de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: Oitavas de final do Mundial de Clubes

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

Gols: Gonzalo García (8'/2°T)

Cartões amarelos: Bellingham (REA)

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde (Ceballos) e Bellingham; Güler (Modric), Vini Jr e Gonzalo García (Mbappé). Técnico: Xabi Alonso

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Rugani (Gatti) e Kelly (Nico González); Alberto Costa, Locatelli (McKennie), Thuram e Cambiaso; Francisco Conceição (Kostic), Yildiz (Koopmeiners) e Kolo Muani. Técnico: Igor Tudor