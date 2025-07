Real Madrid enfrenta a Juventus em sua 1ª grande prova no Mundial; Dortmund encara o Monterrey

Dois confrontos de peso movimentam as oitavas de final do Mundial de Clubes nesta terça-feira. Em Miami, às 16h (de Brasília), Real Madrid e Juventus se enfrentam em um clássico europeu com realidades diferentes. Mais tarde, às 22h, o Borussia Dortmund encara o Monterrey, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, tentando consolidar sua vaga entre os oito melhores do torneio.

O Real Madrid chega às oitavas com status de favorito e campanha sólida na fase de grupos. A equipe espanhola terminou na liderança do Grupo H, com sete pontos, após empatar com o Al-Hilal na estreia e vencer com autoridade o Pachuca (3 a 1) e o RB Salzburg (3 a 0). A transição de comando, com a saída de Carlo Ancelotti e a chegada de Xabi Alonso, tem sido bem administrada até aqui, com o novo treinador buscando manter a base vencedora e, ao mesmo tempo, implementar um estilo mais direto e agressivo.

Xabi deve levar a campo força máxima nesta terça, com destaque para Vinícius Júnior como referência ofensiva. O brasileiro caiu de produção nos últimos meses, mas vem recebendo respaldo de Bellingham e Alexander-Arnold. O novo reforço, vindo do Liverpool, é um dos destaques dos merengues na competição.

Outro nome de peso é Luka Modric, que está em sua última competição com a camisa do Madrid antes de se transferir para o Milan. O croata pode iniciar no banco, mas deve ser acionado ao longo do jogo, em mais um capítulo de sua longa trajetória no clube.

Do outro lado, a Juventus tenta superar o favoritismo do rival e deixar para trás a atuação irregular diante do Manchester City, que custou a liderança do Grupo G. A equipe italiana goleou Al Ain (5 a 0) e Wydad Casablanca (4 a 1), mas levou 5 a 2 dos ingleses e acabou como vice-líder. O resultado antecipou um cruzamento difícil nas oitavas, e o técnico da Juve aposta em seus principais talentos para tentar a surpresa.

Dusan Vlahovic será a principal referência ofensiva da equipe italiana, enquanto o jovem Kenan Yildiz, camisa 10, vive boa fase e já marcou três gols no torneio. A Juventus aposta na eficiência ofensiva e na compactação defensiva para conter os avanços do Real, que tem média alta de posse e finalizações. A dúvida está na consistência do meio-campo italiano, especialmente na contenção.

O segundo jogo do dia traz um confronto com menos tradição, mas não menos expectativa. O Borussia Dortmund fez uma campanha oscilante, mas terminou como líder do Grupo F. Empatou sem gols com o Fluminense em atuação apagada, venceu o Mamelodi Sundowns por 4 a 3 em jogo de muitos erros defensivos, e fechou com vitória magra por 1 a 0 sobre o Ulsan Hyundai. O desempenho técnico abaixo tem sido compensado com entrega e solidez tática desde a chegada do técnico Niko Kovac.

Kovac trouxe uma abordagem pragmática ao Borussia, apostando em linhas compactas, jogo físico e transições rápidas. A equipe ainda carece de um setor ofensivo mais criativo, mas encontrou equilíbrio defensivo em jogos apertados. A preocupação é com a queda de rendimento no segundo tempo, algo que se repetiu nas três partidas da fase de grupos.

O Monterrey, adversário desta terça, avançou como segundo colocado no Grupo E, superando o River Plate e a Inter de Milão na classificação. A equipe mexicana empatou em 1 a 1 com os italianos, em 0 a 0 com os argentinos, e aplicou 4 a 0 sobre o Urawa Reds. Comandado por Domènec Torrent, ex-treinador do Flamengo, o time tem uma proposta baseada em posse de bola e solidez defensiva, com a experiência do zagueiro Sergio Ramos como diferencial em jogos grandes.