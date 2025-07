'Quero continuar ajudando', diz Marcos Antônio após renovação no São Paulo

Marcos Antonio vive um momento especial no São Paulo. Após ter seu novo contrato de empréstimo renovado nesta terça-feira, o volante de 25 anos celebrou a permanência no clube e fez questão de destacar o acolhimento que recebeu desde que chegou ao CT da Barra Funda, em julho do ano passado.

"Estou muito feliz de poder continuar aqui. Desde o primeiro dia que eu cheguei fui muito bem recebido por todos e isso me deu confiança pra poder trabalhar e demonstrar o que sei de melhor. Isso foi muito importante pra mim e pra minha adaptação aqui dentro. Quero continuar ajudando da melhor forma", afirmou o camisa 20.

Emprestado pela Lazio, da Itália, Marcos Antonio teve seu novo vínculo estendido até 30 de junho de 2026, com opção de compra. Mais adaptado ao clube, ele ganhou espaço ao longo dos últimos meses e se consolidou como titular após as ausências de Pablo Maia, por lesão, e Luiz Gustavo, afastado por um problema pulmonar.

Recuperado de uma lesão muscular, o meio-campista voltou a treinar normalmente e participa ativamente da intertemporada sob o comando de Hernán Crespo. O jogador também elogiou o início dos trabalhos com a nova comissão técnica.

"É sempre importante ter todos os jogadores juntos. Isso vai nos ajudar bastante. É um início muito positivo. Estamos fazendo muitas coisas que vão nos ajudar ao longo do campeonato", concluiu.

Na atual temporada, Marcos Antonio já disputou 20 jogos pelo Tricolor, sendo 17 deles como titular. Seu desempenho e regularidade transformaram a permanência em prioridade para a diretoria.