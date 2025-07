Quem é Nelson Deossa? Conheça volante do Monterrey que tem encantado torcedores no Mundial

Dono de diversos títulos com a camisa do Real Madrid, o zagueiro Sergio Ramos é uma das principais referências do Monterrey. Mas, neste Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos, outro nome tem se destacado com a camisa mexicana: Nelson Deossa. O Monterrey desafia o Borussia Dortmund nesta terça-feira, às 22 horas (de Brasília), buscando um lugar nas quartas de final.

O meio-campista colombiano, de 25 anos, é um dos "motores" da equipe. Ele participou dos três jogos do time até agora no Mundial de Clubes. O Monterrey empatou com Inter de Milão e River Plate. Depois, bateu o Urawa Reds. Na partida contra os japoneses, Deossa marcou um gol.

O atleta foi revelado pelo Atlético Huila, da Colômbia. Nelson Deossa teve passagens por Estudiantes, Júnior de Barranquilla, Atlético Nacional e Pachuca. O jogador passou a vestir a camisa do Monterrey em janeiro deste ano, assinando um contrato de quatro anos.

Deossa, além de ajudar na marcação, é um meio-campista de forte presença no ataque. Não raro, aparece no setor ofensivo do Monterrey, sofrendo faltas e levando perigo para a meta adversária.

Pelas redes sociais, o atleta tem sido elogiado, sobretudo pelos torcedores do clube mexicano. Depois do empate com o River Plate, pela segunda rodada, Deossa elogiou o comportamento dos fãs.

"Sempre um agradecimento para todos os torcedores. Eles têm feito isso (apoiado) desde o semestre passado. Nos acompanham sempre e agora vê-los neste país (Estados Unidos) é um alento muito grande para nós", disse o meio-campista.

Na temporada 2024/2025, Deossa contabilizou 48 partidas, com nove gols marcados e três assistências distribuídas para os companheiros. As atuações de Deossa representam um ponto de atenção para o Borussia Dortmund na partida de oitavas de final do Mundial nesta terça-feira.