Quartas de final do Mundial já têm três confrontos definidos; confira

Na madrugada desta segunda-feira, foi definido o terceiro jogo das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Fluminense e Al-Hilal passaram de fase e se enfrentam na próxima sexta-feira.

O clube brasileiro eliminou a Inter de Milão ao vencer por 2 a 0. Já os árabes bateram o Manchester City por 4 a 3, na prorrogação.

O duelo entre os dois está marcado para sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida (EUA).

Just one more #FIFACWC Quarter-Final to decide... pic.twitter.com/xSXVl0tBVr ? FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 1, 2025

Além deste embate, as quartas de final também terão: Palmeiras x Chelsea e Paris Saint Germain x Bayern de Munique.

A partida entre brasileiros e ingleses acontece no próximo dia 4 de julho (sexta-feira), às 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já o duelo entre franceses e alemães ocorre às 13h do sábado (5), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

O último confronto será formado a partir das últimas duas partidas das oitavas de final. Real Madrid e Juventus duelam às 16h de terça-feira, no Hard Rock Stadium, na Flórida. Mais tarde, às 22h, Borussia Dortmund e Monterrey entram em campo no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.