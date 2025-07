Qual a maior façanha do futebol brasileiro no Mundial? Colunistas divergem

Palmeiras e Fluminense são os dois brasileiros nas quartas de final do Mundial de Clubes, mas não são os únicos do país a terem realizado grandes feitos na competição. No Cartão Vermelho, José Trajano e Rodrigo Mattos discordaram sobre o tema.

As equipes brasileiras voltam a entrar em campo no Mundial na próxima sexta (4). O Fluminense enfrenta o Al-Hilal (SAU), às 16h (de Brasília), enquanto o Palmeiras encara o Chelsea (ING), às 22h (de Brasília).

Trajano: vitória do Botafogo é contra adversário maior

A façanha do Botafogo é maior que as duas [Fluminense e Palmeiras], só que não deu em nada. Façanha por façanha, a do Botafogo é maior. Não estou dizendo que jogou melhor ou pior. A grande façanha é vencer o campeão da europa. As circunstâncias do jogo, o Botafogo jogou retrancado, fechado. Tecnicamente, o Fluminense foi muito melhor contra a Inter de Milão. Estou comparando a expressão 'façanha'.

José Trajano

Mattos: vencer como o Fluminense venceu é um feito maior

Eu discordo. Acho que o jogo do Fluminense é muito melhor que do Botafogo. Ele enfrenta a Inter de Milão. [...] Eu acho que ganhar jogando todo retrancado e por uma bola é muito mais fácil do que como fez o Fluminense, atacando - e tomando cuidados defensivos. Mesmo o PSG sendo melhor que a Inter de Milão. O Fluminense criou dez chances de gol e não dependeu de uma bola vadia. Para mim, isso é um feito maior.

Rodrigo Mattos

