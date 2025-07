Provável titular para enfrentar o Chelsea, Vanderlan promete "entrega e raça" no Palmeiras

A suspensão de Piquerez para o jogo contra o Chelsea abre uma vaga na lateral esquerda do Palmeiras, que deve ser ocupada por Vanderlan. Com boas chances de ser novidade no time, a Cria da Academia tem se preparado para o que disse ser "a semana mais importante de sua vida.

O jogador formado nas categorias de base do Palmeiras revelou que pegou algumas dicas com Piquerez, que tem mais experiência, para o confronto. Além disso, prometeu entrega e raça caso seja escolhido por Abel Ferreira para estar em campo nesta sexta-feira, às 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

"Pelo tamanho do jogo... posso ter a oportunidade de começar jogando. Então, com certeza é a semana mais importante da minha vida. Conversei um pouco com ele (Piquerez) rapidamente depois do jogo contra ao Botafogo. Ele me deu algumas dicas, sim. É um jogador experiente, de muita qualidade. Sempre que vou jogar, ele me ajuda bastante e tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente", disse.

Além de Piquerez, o Palmeiras também não contará com os zagueiros Gustavo Gómez (suspenso) e Murilo (lesionado). Este último já foi baixa contra o Botafogo e deu lugar a Bruno Fuchs. Vanderlan valorizou o elenco e comentou sobre a preparação da estratégia para o jogo.

"Aqui, no Palmeiras, treinamos sempre juntos, com os times mesclados. Não temos reservas ou titulares, cada um conhece as características do outro e com certeza faremos um grande jogo. Sobre mim, é uma boa postura corporal e dar meu máximo em todos os duelos, sejam defensivos ou ofensivos. Sempre ajudar o time a atacar e defender, isso que quero mostrar para o torcedor: entrega e raça, que nunca faltou e nem vai faltar. Vivemos jogo a jogo, um de cada vez. Estamos focados no Chelsea, o nosso objetivo é a classificação para as semifinais e queremos fazer um grande jogo", seguiu.

"Primeiro, vamos ver o plano do professor Abel e segui-lo dentro de campo, como acontece em todos os jogos. Sempre procuramos fazer o que ele passa. Nossa equipe de analistas é muito boa também e tenho certeza que farão um bom trabalho", declarou.

Nesta temporada, Vanderlan disputou 19 jogos, sendo 13 como titular. Na Copa do Mundo de Clubes, esteve à disposição de Abel em todos os quatro compromissos, mas atuou apenas por cerca de 15 minutos contra o Al Ahly, ainda na fase de grupos.