Pedro termina Mundial como coadjuvante do Flamengo em jogos grandes

Apenas seis minutos. Esse foi o tempo que Pedro esteve em campo nas vezes em que o Flamengo esteve diante de algum gigante europeu neste Mundial de Clubes.

Banco na eliminação

Pedro entrou aos aos 46 minutos do segundo tempo, no lugar de Plata, quando a vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, na fase de grupos, já estava consumada.

Na derrota para o Bayern de Munique por 4 a 2, não saiu do banco de reservas. O técnico Filipe Luís optou pelas entradas de Bruno Henrique, Wallace Yan, De la Cruz, Allan e Ayrton Lucas.

As participações de Pedro no Mundial foram diante de Espérance, da Tunísia, e Los Angeles FC, dos EUA, as duas vezes como titular. Contra os tunisianos, ele atuou por 64 minutos e outros 81 minutos diante dos americanos. O atacante deixa a competição sem balançar as redes.

O time do Bayern é melhor. Sei que gostaríamos muito de falar de outro jogo. Se trocasse uma outra peça, se jogássemos de uma outra forma. Sim, essa pode ser a opinião do torcedor, pode ser de vocês (imprensa) aqui. A realidade é que nos custa muito reconhecer a virtude e mérito do adversário de pressionar. É muito complicado superar um time que te encaixa desta maneira e com a qualidade defensiva e ofensiva que tem Filipe Luís

Pedro retornou em abril após sete meses

Pedro retornou aos gramados no dia 8 de abril deste ano, após sete meses afastado em função de uma grave lesão no joelho esquerdo.

A reestreia aconteceu na derrota para o Central Córdoba (ARG), por 2 a 1, no Maracanã, pela Libertadores. Desde então, ele atuou em 17 partidas sendo oito como titular. Foram cinco gols marcados e três assistências.