Paulinho tem rotina individual no Palmeiras e treina pouco com companheiros

Heroi da classificação do Palmeiras para as quartas de final, Paulinho tem feito uma rotina de treinos individualizada no Mundial de Clubes.

O que aconteceu

Com dores na tíbia direita, o atacante costuma participar poucas vezes das atividades com o restante do elenco no campo.

Geralmente, Paulinho passa a maior parte dos treinamentos na academia ou fisioterapia. O jogador recebe um trabalho específico para suportar a maior parte do pouco tempo que consegue ficar em campo nos jogos.

No treino de hoje, por exemplo, a rotina se repetiu. Além dele, também não foram a campo Murilo, com uma lesão na coxa esquerda, e Piquerez, com um quadro gripal e que está suspenso contra o Chelsea, nas quartas.

A tendência é a de que Paulinho novamente atue por, no máximo, 30 minutos diante dos ingleses. A partir disso, o atacante passa a sentir muitas dores.

Chefe do departamento médico do clube, Pedro Pontin confirmou que Paulinho passará por outra cirurgia após o Mundial. O Palmeiras não dá um prazo de retorno, mas a expectativa é a de que ele volte aos campos no fim do ano.

Explicamos e vamos fazer um novo tratamento. Não queremos que ele passe uma temporada se desgastando, se colocando em risco para fazer outros tipos de lesão

Pedro Pontin, chefe do departamento médico do Palmeiras

'Nunca tinha visto isso no futebol'

Favorito a substituir o suspenso Piquerez, Vanderlan concedeu entrevista coletiva hoje, no CT do Eagles, na Filadélfia, e afirmou nunca ter convivido com uma situação parecida com a de Paulinho. O jogador, porém, destacou todo o apoio que o elenco palmeirense tem dado ao companheiro.