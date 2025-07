Paulinho faz controle de carga, e Palmeiras intensifica preparação para enfrentar o Chelsea

O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira, mais uma vez, no NovaCare Complex, CT do Philadelphia Eagles, com o elenco incompleto. A equipe se prepara para enfrentar o Chelsea, nesta sexta-feira, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. A bola rola às 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field.

O técnico Abel Ferreira teve as baixas do lateral esquerdo Piquerez, com gripe, e do atacante Paulinho, que ficou na parte interna seguindo o cronograma individualizado de controle de carga. O camisa 10 do Verdão passará por nova cirurgia após a disputa do torneio. Contra o Botafogo, foi decisivo e saiu do banco para marcar o gol da vitória. Diante do Chelsea, também deve ficar à disposição de Abel.

Antes de dar início ao treino, o elenco fez ativação muscular e assistiu a um vídeo exibido pela comissão de Abel Ferreira. Em campo, os atletas aprimoraram estratégias e dinâmicas táticas de jogo. Na sequência, houve um trabalho técnico em dimensões reduzidas. Com maior desgaste, Aníbal Moreno, Giay e Richard Ríos realizaram movimentações físicas com o Núcleo de Saúde e Performance.

O zagueiro, com lesão na coxa esquerda, deu sequência à recuperação junto com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Além dele, completam os desfalques no Verdão os suspensos Gustavo Gómez e Piquerez.

O Palmeiras ainda defende sua invencibilidade no torneio. Na primeira fase, foram dois empates (Porto e Inter Miami) e uma vitória (Al Ahly), que fizeram o Verdão avançar como líder do Grupo A. Nas oitavas, bateu o Botafogo.

Do outro lado, o Chelsea avançou como vice-líder do Grupo D, com seis pontos: duas vitórias (Esperance de Tunis e Los Angeles FC) e uma derrota (Flamengo).