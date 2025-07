Palmeiras goleia o Grêmio e abre vantagem na liderança do Brasileirão sub-17

O Palmeiras venceu o Grêmio, nesta quarta-feira, por 4 a 1, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Juan Gabriel, Luis Pacheco, Wesley e Lucas Gabriel balançaram as redes para o Verdão, na Arena Barueri, enquanto João Borne fez para o Tricolor gaúcho.

Com este resultado, as Crias da Academia se mantém na liderança, com 19 pontos conquistados, abrindo três pontos de vantagem na ponta do Athletico-PR, segundo colocado. O Cruzeiro, que começou a rodada na vice-liderança, com 15 pontos, pode diminuir a distância se vencer o Atlético-MG nesta quarta-feira. O Grêmio fica com 12 pontos, na sétima posição.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Flamengo, na próxima quarta-feira. A bola rola às 14h45 (de Brasília), na Gávea. Na terça-feira, o Grêmio recebe o Vasco, às 15 horas, no Estádio Aírton Ferreira da Silva, no Rio Grande do Sul.

Os gols de Palmeiras e Grêmio

O Palmeiras teve um início avassalador e abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Wesley cobrou falta pela esquerda, levantou a bola na área e Juan Gabriel cabeceou certeiro para o fundo do gol. Três minutos depois, o Verdão ampliou. Eduardo fez boa jogada pela esquerda, cruzou na área viu a defesa afastar mal. A bola sobrou para Luis Pacheco, que soltou o chute colocado da entrada da área, aos 13.

Logo depois do reinício do jogo, as Cria da Academia fizeram mais um. Após cobrança de lateral, Juan Francisco ajeitou a bola para o meio da área, Wesley dominou livre e bateu firme para o gol. O goleiro do Grêmio chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar. O Grêmio diminuiu o marcador aos 25. Izaac aproveitou o erro de passe na defesa do Palmeiras, acionou João Borne, que invadiu a área e bateu sem chance para Luiz Fernando.

Já aos 45 minutos do segundo tempo, Kauã foi derrubado na área e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Lucas Gabriel deslocou o goleiro e fechou o placar do jogo.