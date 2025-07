Palmeiras: Brilho de Estêvão seria cartão de visita ao Chelsea, diz Lavieri

Diante do Chelsea (ING), time que defenderá após o Mundial de Clubes, Estêvão tem a chance de impressionar ainda com a camisa palmeirense, opinou Danilo Lavieri, na Live do Palmeiras.

As equipes se enfrentam nas quartas de final do Mundial, em duelo marcado para a próxima sexta (4), às 16h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Eu pedi um time sem Estêvão contra o Botafogo depois da entrevista dele contra o Botafogo, quando ele disse que estava com dificuldade de se concentrar, mas eu achei a resposta dele contra o Botafogo boa: ele participou bem do jogo e incomodou muito o Vitinho. Então, ele tem que continuar no time.

Esse é o jogo que, se tem algo que pode fazer ele querer mostrar é esse jogo. Querer mostrar para os futuros colegas que sabe jogar bola, que pode jogar no Chelsea, é o primeiro sinal que ele pode dar para o [Enzo] Maresca [técnico do Chelsea. [...] Se o Maresca assistir e ver o Estêvão acabar como jogo… Quer um cartão de visitas melhor do que esse? Jogar contra o Chelsea e chegar com um baita moral em Londres.

Danilo Lavieri

