Paddy Pimblett detona estratégia de Charles Do Bronx no UFC 317: "Amador"

A performance de Charles Oliveira na luta principal do UFC 317, no último sábado (28), segue dando o que falar. Desta vez, foi o inglês Paddy Pimblett quem decidiu comentar - e criticar - a atuação de 'Do Bronx' na derrota para Ilia Topuria, em disputa pelo cinturão peso-leve (70 kg) do Ultimate.

Em recente participação no podcast 'Verse Us with Eric Nicksick', Paddy Pimblett detonou a estratégia de Charles Do Bronx diante de Ilia Topuria no UFC 317. Na opinião do peso-leve britânico, a falta de movimentação e o fato do brasileiro ter aceitado engajar na trocação franca com o georgiano radicado na Espanha foram erros de principiante, que não deveriam ter sido cometidos por alguém tão experiente como o paulista.

"Eu realmente gosto do Charles, mas que m*** foi aquele plano de jogo. Ficar parado na frente dele e levar socos na cara? Eu adoraria saber qual era o plano de jogo deles, porque foi meio vergonhoso. O que você está fazendo ficando parado no meio e trocando socos com ele, quando ele é um boxeador de alto nível e tem poder (de nocaute)? Me deixou impressionado o quão burro ele pode ser. Foi a 47ª luta profissional dele, e ele entrou lá como um amador", disparou Pimblett.

Próximo rival de Topuria?

Curiosamente, Paddy Pimblett pode assumir a posição de Charles Do Bronx já no seu próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo. Mesmo sendo apenas o 10º colocado no ranking peso-leve do UFC, o inglês é visto como um forte candidato a ser o primeiro desafiante ao título de Ilia Topuria. Isso porque, além de viver um grande momento esportivo na liga, tendo vencido todos os seus sete combates no Ultimate, 'The Baddy' possui uma rivalidade de longa data com o campeão georgiano e, inclusive, subiu no cage do UFC 317 para confrontá-lo após a conquista do cinturão até 70 kg no sábado.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok