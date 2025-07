Pacaembu lança seu primeiro tour e leva torcedores a áreas exclusivas

No próximo dia 8 de julho, a Arena Pacaembu realizará o Tour do Paca, experiência imersiva e inédita. O tour levará os visitantes a espaços do estádio que antes eram inacessíveis ao público.

Entre os destaques do percurso estão os camarotes, os vestiários, a sala de imprensa, o novo espaço de eventos Mercado Pago Hall e o acesso à beira do gramado. Dentro do campo, será possível fazer fotos e vivenciar o estádio por outro ângulo.

"O Tour do Paca é mais do que um passeio. É uma viagem pela memória afetiva do futebol brasileiro, pois grandes jogos e grandes conquistas aconteceram no Pacaembu. Além disso, o local ajuda a contar a história da cidade de São Paulo. A proposta é oferecer uma experiência profunda, informativa e divertida", afirma Álvaro Parisi, diretor da Arena Experience.

Com duração média de uma hora e meia, o tour será guiado por monitores treinados em conteúdo histórico, hospitalidade e operação. Os grupos de visita serão de até 40 pessoas por visita, que contará com material em inglês e espanhol para atender o público internacional.

A experiência terá o apoio de recursos multimídia, trilha sonora imersiva, vídeos, painéis temáticos e ambientações visuais que ampliam a conexão do público com a história do estádio. Também haverá oportunidade de tirar fotos com objetos históricos, como as taças da Copa Libertadores e da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Pênalti e ações especiais

A Arena Experience também vai inaugurar outra experiência no estádio: o "Gol de Paca", uma chance de pisar no gramado e bater um pênalti em um dos gols do campo - aqueles que fizerem o Tour do Paca terão desconto na atração. A atividade também poderá ser adquirida separadamente, sem a necessidade de realizar o tour completo.

Ingressos e funcionamento

Os ingressos poderão ser comprados online no www.tourdopaca.com.br ou presencialmente na bilheteria oficial do estádio. Os valores são:

Tour do Paca: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)



Gol de Paca avulso: R$ 80



Gol de Paca para quem fizer o tour: R$ 60



Foto impressa: R$ 30

A visita estará em funcionamento todos os dias, das 10h às 17h, com ajustes em dias de eventos, que serão informados previamente através dos canais oficiais. Haverá também uma visita guiada gratuita toda terça-feira. Vale lembrar que, durante todos os dias da semana, o complexo tem outras atividades gratuitas, como pista de atletismo e piscina.