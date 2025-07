Osasco anuncia quarteto de centrais para temporada 2025/26

O Osasco anunciou seu quarteto de centrais para a temporada 2025/26. São três renovações e uma novidade. Valquíria, Larissa e Geovana Vitória seguem com o time que conquistou a Tríplice Coroa em 24/25. Mayhara chega para reforçar o meio de rede osasquense.

Mayhara volta a vestir a camisa de Osasco após 15 anos. A central defendeu a equipe na campanha do vice-campeonato da Superliga na temporada 2010/11.

"É importante manter uma base forte e entrosada, como temos com Valquíria, Larissa e Geovana, e ainda conseguir trazer um reforço importante como a Mayhara, que tem feito ótimas competições pelo Sesi Bauru", comentou o técnico Luizomar de Moura.

Aos 36 anos, Mayhara foi a oitava melhor bloqueadora da edição 24/25 da Superliga, com 64 pontos marcados neste fundamento. Em eficiência no ataque, ela ficou na sexta posição, com 44.36%.

O paredão osasquense no meio de rede na temporada 25/26 tem duas atletas com 1,90 metro de altura - Valquíria e Larissa. Geovana mede 1,88m, enquanto Mayhara tem 1,84m.

Assim como o trio de levantadoras, com Jenna Gray, Marina Siotto e Aninha Berto, o quarteto de centrais foi anunciado nas redes sociais de Osasco.