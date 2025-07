O que o Palmeiras pode aprender sobre o Chelsea com Flamengo e Benfica?

O Chelsea teve mais posse de bola do que o Flamengo. Perdeu, mesmo assim.

Teve mais posse de bola do que todos os seus adversários e só ganhou dois em noventa minutos.

Venceu o Benfica na prorrogação, ganhou do Espérance com um gol nos acréscimos do primeiro tempo, outro do segundo, venceu o Los Angeles.

Tudo tendo mais posse de bola e dificuldade para transformar chances de gols em eficácia. Contra o Benfica, 22 finalizações, 12 no alvo!

Impressionante. Abel Ferreira diria que faltou eficácia.

Mas venceu por 4 x 1. O número de finalizações foi a maior do Mundial, tirando Bayern 10 x 0 Auckland.

O Palmeiras chutou 21 vezes conra o Inter Miami. Quase igual ao Chelsea.

Que Chelsea é este?

O Chelsea não é tão forte como foi até 2021. A O início da guerra da Ucrânia ajudou a antecipar a saída do magnata Roman Abramovich, que se mudou para Israel. O novo proprietário do time inglês, o norte-americano Todd Boehli, mudou a política de contratações. Em vez de craques consagrados ou se consagrando, como o alemão Rudiger, o brasileiro Thiago Silva e o belga Lukaku, que faziam parte do time do Mundial de Clubes de 2021, agora há promirssores, como Andrey Santos. Mas há outros talentos também.

O Chelsea tem revelações e jogadores famosos. Os destaques são o volante Moisés Caicedo, suspenso contra o Palmeiras, o meio-campista argentino Enzo Fernández, titular da Argentina campeã mundial de 2022 e que enfrentou o Palmeiras pelo Defensa y Justicia, em 2021. O ponta Madueke tem ocupado a reserva neste Mundial, mas já foi convocado por Thomas Tuchel para a seleção inglesa.

O Chelsea não é fraco, mas não está na elite. Daquilo que Filipe Luís afirmou, de a elite europeia ser superior, o Chelsea não disputa a Champions League há duas temporadas. Voltará na próxma temporada. Também não tem um estilo de elite, moderno, com marcação individual pelo campo todo, como o Bayern. Está mais próximo da Internazionale, eliminada pelo Fluminense.

O Chelsea tentará ter mais posse de bola do que seu rival. O Palmeiras provavelmente trará sua marcação para o campo de defesa, em vez de marcar no ataque, como fez contra o Porto, Inter Miami e Botafogo. Foi diferente contra o Al Ahliy, quando recuou.

O Palmeiras deve esperar mais o Chelsea. Na final da Copa do Mundo de Clubes de 2021, faltavam três minutos para terminar o tempo normal, quando a bola tocou na mão do zagueiro Luan O pênalti convertido por Lukaku deu o título ao Chelsea, contra o Palmeiras. O time de Abel Ferreira chegou perto.