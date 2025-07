Novos reforços do Santos, Igor Vinícius e Arão celebram chegada ao clube

A torcida santista ganhou dois motivos para sorrir nesta terça-feira. Após se movimentar no mercado da bola, o Santos anunciou a chegada de dois reforços para a sequência da temporada: o lateral direito Igor Vinícius e o volante Willian Arão.

Em vídeos divulgados pelo clube nas redes sociais, tanto Igor Vinícius como Willian Arão celebraram a chegada ao Santos e garantiram que chegaram para agregar.

"Fala Nação Santista, aqui é o Igor Vinícius. Muito feliz em estar de volta, espero que a gente possa ser muito feliz juntos. Valeu, um abraço a todos!", comemorou o lateral.

"Nação Santista, aqui é o Willian Arão. Cheguei para ajudar. Espero corresponder às expectativas e conquistar grandes coisas. Aquele abraço e estamos juntos!", valorizou Arão.

Os dois atletas chegaram ao clube de maneira gratuita. Igor Vinícius rescindiu com o São Paulo e assinou com o Santos até 30 de junho de 2028, enquanto Willian Arão firmou vínculo até 31 de dezembro de 2026 depois de não renovar com o Panathinaikos, da Grécia.

Igor Vinícius chega ao Santos para substituir o argentino Leo Godoy, que nunca se firmou no Peixe e foi negociado com o Independiente-ARG. Assim, o novo defensor disputará posição com Aderlan e JP Chermont.

Já Arão foi contratado pelo Alvinegro Praiano para agregar e dar força ao meio-campo santista. A posição ainda conta com outras cinco peças: Zé Rafael, Tomás Rincón, João Schmidt, Diego Pituca e Gabriel Bontempo. O Menino da Vila Hyan também aparece como opção.