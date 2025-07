Mundial: Fluminense é favorito contra Al-Hilal? Colunistas debatem

O Al-Hilal (SAU) surpreendeu o Manchester City (ING), venceu por 4 a 3 após prorrogação e avançou às quartas de final do Mundial de Clubes para enfrentar o Fluminense. No Fim de Papo, Alicia Klein e Yara Fantoni avaliaram se a equipe tricolor passa a ser favorita.

O Fluminense também garantiu vaga eliminando um time europeu: a Inter de Milão (ITA). Os cariocas bateram os italianos por 2 a 0.

Alicia: City fora do caminho é para comemorar

É um time muito perigoso quando escapa no contra-ataque e que oferece pouquíssimos espaços mesmo para um time da qualidade do Manchester City. [...] É para comemorar que o City está fora do caminho, mas é um time que o Renato Gaúcho vai precisar estudar.

Alicia Klein

Yara: Inter de Milão é melhor que o Al-Hilal

Pelo nome fica mais tranquilo. Quando falava do Manchester City, já vinha 2023 na cabeça, a revanche. Agora, é o Al-Hilal, que, se venceu o Manchester City, tem conteúdo, capacidade e elenco para isso. Mas o torcedor respira aliviado. [...] O Fluminense tem capacidade para vencer. Acho a Inter mais time que o Al-Hilal.

Yara Fantoni

