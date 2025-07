Mundial com Brasil na final? Comentaristas projetam duelos das quartas

Palmeiras e Fluminense garantiram vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes e podem se enfrentar em uma possível semi - o que colocaria o Brasil na decisão. No Fim de Papo, Alicia Klein e Yara Fantoni avaliaram as chances de os brasileiros avançarem.

O Fluminense encara o Al-Hilal (SAU) na próxima fase. Já o Palmeiras tem o Chelsea (ING) pela frente.

Alicia: Brasileiros ainda não são favoritos

No papel, Chelsea e Al-Hilal são favoritos. [...] Não tenho a menor ideia de como Abel Ferreira vai armar o time, com todos os desfalques, [...] Renato Gaúcho também tem problemas para resolver, mas vamos acreditar nessa união: imagina ter dois brasileiros entre os quatro melhores do mundo.

Alicia Klein

Yara: Brasileiro na final pode trazer lições

Eu quero que um brasileiro vá até a final, mesmo que não seja campeão, mas que a gente mostre a força do futebol brasileiro, para que a gente volte fortalecido, que a gente precisa acreditar, investir na base. Hoje mesmo, vimos jogadores da nossa base, como Savinho e Marcos Leonardo assumindo o protagonismo. Que sirva de lição.

Yara Fantoni

