Time de Sergio Ramos tem uma missão: impedir maioria europeia nas quartas

O Monterrey de Sergio Ramos e do técnico Domenéc Torrent, ex-Flamengo, pode brcar um domínio europeu na sequência do mata-mata da Copa do Mundo de clubes.

A missão de Sergio Ramos

O time mexicano protagoniza com o Borussia Dortmund o último duelo das oitavas nesta noite, a partir das 22h (de Brasília). O duelo, que será disputado na Mercedes-Benz Arena, em Atlanta, vale a vaga derradeira na próxima fase.

O Monterrey tem a chance de evitar que os representantes da Uefa sejam maioria entre os oito times das quartas do Mundial. Os clubes da Europa já dominaram as oitavas, com nove entre os 16 que passaram da fase de grupos.

Até o momento, quatro europeus estão classificados, sendo três conhecidos e um a decidir. Chelsea, PSG e Bayern de Munique avançaram, enquanto o quarto virá do duelo Real Madrid x Juventus —mas será, necessariamente, da Europa.

Sergio Ramos celebra gol em Monterrey x Inter de Milão, duelo do Mundial Imagem: REUTERS/Daniel Cole

Uma eventual vitória do Monterrey sobre o Dortmund fará com que haja um "equilíbrio" nas quartas. A Europa estará empatada com o chamado resto do mundo, cada um com quatro integrantes, sendo que PSG e Bayern se enfrentam. Os brasileiros Palmeiras e Fluminense e o saudita Al-Hilal carimbaram suas vagas.

Ainda invicto, o clube mexicano tem como trunfo o zagueiro Sergio Ramos comandando a melhor defesa do campeonato junto do PSG. O Monterrey segue sem ser batido, tendo sofrido apenas um gol até aqui e segurado a Inter com gol salvador do ídolo espanhol. Além disso, o time deixou o River Plate fora do mata-mata ao confirmar a segunda colocação do Grupo E.

Campanha do Monterrey no Mundial