Memphis e Garro em melhor forma física? Preparador do Corinthians explica

O Corinthians trabalha com atenção redobrada para contar com dois dos seus principais jogadores, Memphis Depay e Rodrigo Garro, em plena forma física na retomada da temporada pós-Mundial.

Memphis e Garro vivem melhor forma física? Entenda

O atacante Memphis Depay e o meia Rodrigo Garro recebem acompanhamento personalizado dos departamentos de fisiologia e preparação física do clube. O foco é adotar estratégias para garantir o alto rendimento da dupla no segundo semestre.

Por exemplo, Memphis vive o melhor momento de recondicionamento após um início de temporada atípico. De acordo com Reverson Pimentel, coordenador de preparação física do clube, o jogador teve um tempo muito curto de recuperação no fim do ano passado.

O Memphis teve uma pré-temporada que ele nunca teve na carreira, com pouco tempo. Isso prejudica bastante. Mas ele é extremamente dedicado, se cobra muito e participa de tudo com disciplina. Ele está diariamente na fisiologia, acompanha seus próprios números e busca melhorar sempre.

Reverson Pimentel, em coletiva de imprensa

Além disso, há uma vitória a ser comemorada pela comissão técnica: o atacante ainda não sofreu nenhuma lesão desde que chegou ao Corinthians. Neste contexto, ele tem sido monitorado com atenção especial.

O retorno dele tem sido essencial para que ele possa atingir todos os índices. O segundo semestre será fundamental para vermos o Memphis que o torcedor quer.

Reverson Pimentel

Já no caso de Rodrigo Garro, o clube trabalha com ainda mais cautela. O meia sofreu com dores no joelho desde o final da última temporada e precisou realizar um tratamento especializado na Espanha.

Em Madri, sob supervisão de um fisioterapeuta especializado em problemas no joelho, Garro evoluiu muito em seu problema crônico. A ida foi autorizada e acompanhada de perto pelo departamento médico do Corinthians. O médico do clube viajou junto e trouxe um relatório completo do procedimento.

É uma lesão que o tratamento não elimina completamente, mas que é controlável. Garro seguirá com acompanhamento individual, preventivos e fortalecimento muscular.

Reverson Pimentel

Reverson também destacou que o jogador tem respondido bem e está treinando com intensidade. Porém, precisará de cuidados contínuos ao longo da sequência de jogos e, principalmente, de controle de carga.

Garro teve um retorno gradual aos gramados antes da pausa e será monitorado de perto durante a maratona de partidas que se aproxima. No Campeonato Brasileiro, o Timão terá pela frente adversários de peso: Bragantino, Ceará, São Paulo, Cruzeiro e Botafogo — tudo isso antes de enfrentar o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A expectativa da comissão técnica de Dorival Júnior é manter Memphis e Garro em condições ideais, a fim de eles permanecerem em campo o máximo de minutos possível.