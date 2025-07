Mauro Cezar: Flu teve grande vitória, mas jogar confete no Renato é exagero

O Fluminense teve uma grande vitória contra a Inter de Milão no Mundial de Clubes, mas é exagero "jogar confete" em Renato Gaúcho pela estratégia adotada contra os italianos, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte.

Foi uma grande vitória do Fluminense — é uma vitória para ser muito festejada. Até eu encontrei um torcedor do Fluminense no hotel aqui em Miami no domingo, ele ia para Charlotte para acompanhar o jogo no dia seguinte e estava meio desesperançoso por conta da derrota do Flamengo, e eu falei para ele: 'você vai ver o Fluminense jogar contra um time muito pior do que o Bayern. Há chance, se o Fluminense acertar um bom jogo, há uma possibilidade real de o Fluminense derrotar a Inter'. Foi o que aconteceu.

Só não concordo com duas coisas. Uma, que é muito conveniente o Renato ficar agora jogando confete em si mesmo. Não se avalia o trabalho de um técnico por um jogo, quando ele acertou uma estratégia para jogar contra uma equipe que até é melhor do que a dele, tecnicamente, sem dúvida, embora viva uma crise que está sendo muito ignorada por muita gente.

O colunista destacou que a Inter desembarcou no Mundial em reformulação após levar 5 a 0 do PSG na final da Champions League e perder seu ex-técnico, Simone Inzaghi, para o Al Hilal, que eliminou o Manchester City e será o adversário do Flu nas quartas de final.

Para Mauro Cezar, é preciso levar em conta o momento do time de Milão na análise do jogo contra o Fluminense.

Não é desmerecendo Fluminense — é vitória do Fluminense e ponto. Mas não vou ficar no mais do mesmo nem ser oportunista de jogar confetes desnecessários no Renato. Eu não avalio o trabalho de um técnico por dois jogos, e sim pelo conjunto da obra. Sabemos que os trabalhos do Renato no início têm esse impacto, mas se você olhar nas últimas temporadas, Grêmio e Flamengo, você vai ver que teve muitos problemas sérios.

Nunca vi ninguém falar que ele não sabe de nada. Apenas eu, por exemplo, acho que ele é um técnico muito aquém de outros treinadores. Não significa que não possa acertar uma estratégia em que o Fluminense foi até agressivo em alguns momentos, chegou aos gols, se defendeu muito, não por acaso o Fábio se destacou, e conseguiu uma justa vitória atuando como a Inter jogou contra o Bayern.

A Inter jogou assim e contra o Barcelona também. Embora não seja superior como elenco a esses adversários, a Inter se superou e por isso foi tão elogiada. Mas depois disso aconteceu muita coisa: o técnico foi embora; o time até não era tão diferente, oito titulares dos jogos contra o Barcelona estiveram em campo, mas alguns já foram liberados porque se machucaram; o time ainda vive uma crise por conta da goleada humilhante sofrida pelo PSG na final da Champions.

Então, quando tentam tratar a Inter como o segundo maior time da Europa porque foi a vice-campeã, estão ignorando todo o contexto e isso é muito raso.

Segundo o colunista, nem o resultado muda Renato Gaúcho de patamar entre os técnicos, nem a Inter é a mesma que surpreendeu o futebol europeu sob o comando de Inzaghi.

O Fluminense teve a chance, aproveitou e venceu. Isso não faz do Renato um técnico melhor do que ele era e não faz da Inter um time tão bom como foi naquele momento contra o Bayern e contra o Barcelona.

Eu poderia chegar aqui e encher a bola do Renato, dizer que ele está em grande fase, que se reinventou, mas eu estaria mentindo. Ou também tratar a Inter num patamar que ela não está mais. Por isso houve uma aproximação e a possibilidade de o Fluminense vencer.

Lavieri: Arias faz Mundial que o coloca em outro patamar no exterior

Craque do Fluminense, John Arias vai mudar de patamar ao olhos do futebol do exterior após o torneio nos EUA, destacou o colunista Danilo Lavieri.

É realmente muito bom o desempenho do Arias neste Mundial. Aliás, esse Mundial vai colocar o Arias num lugar que ele não estava para o exterior.

Na opinião dele, outro jogador colombiano, mas do Palmeiras, também vai sair do Mundial com outro status no mundo da bola.

Assim como o Richard Rios, no Palmeiras. Esse Mundial tem colocado alguns jogadores num patamar diferente. Curiosamente, aliás, os dois são colombianos.

