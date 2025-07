Marcos Leonardo brilha, Al-Hilal supera City na prorrogação e pega o Fluminense no Mundial

O Al-Hilal será o adversário do Fluminense nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A equipe saudita venceu o Manchester City por 4 a 3, na prorrogação, nesta segunda-feira, pelas oitavas de final, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida (EUA).

Al Hilal vence Manchester City com show de brasileiros e vai às quartas da #FIFACWC ? ? Mundial de Clubes da FIFA ? (@fifaworldcup_pt) July 1, 2025

O grande destaque da partida foi o brasileiro Marcos Leonardo, que brilhou e marcou dois gols para o Al-Hilal, incluindo o da classificação. Além dele, Malcom e Koulibaly também balançaram as redes para os sauditas. Do outro lado, Bernardo Silva, Haaland e Foden guardaram para o City.

O duelo entre Al-Hilal e Fluminense, que eliminou a Inter de Milão mais cedo, está marcado para sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), novamente em Orlando.

O jogo

O Manchester City inaugurou o marcador aos nove minutos do primeiro tempo. Ait-Nouri tabelou com Doku, entrou na área e rolou para Gundogan. A bola bateu no peito do camisa 19 e sobrou livre para Bernardo Silva, que empurrou para o fundo do gol.

Com apenas um minuto da etapa complementar, Cancelo cruzou rasteiro e, após um bate rebate na pequena área, a bola sobrou para Marcos Leonardo. O brasileiro subiu e cabeceou para empatar a partida.

Cinco minutos depois, o Al-Hilal virou a partida com Malcom. Em contra-ataque fulminante, o brasileiro atravessou todo o campo, entrou na área e bateu na saída do goleiro Ederson.

Porém, a alegria do time saudita não durou muito tempo. Isso porque, aos nove, Haaland aproveitou bate-rebate na área e mandou de pé esquerdo para o fundo das redes, empatando o duelo novamente.

Aos dois minutos do primeiro tempo da prorrogação, após cobrança de escanteio de Rúben Neves, Koulibaly subiu entre dois defensores do City e cabeceou para estufar a rede adversária.

Já aos 12, Foden, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual. O camisa 47 recebeu lançamento de Cherki e tocou no cantinho do goleiro Bono.

Com o relógio marcando seis minutos da segunda etapa da prorrogação, o Al-Hilal chegou ao gol da classificação, com Marcos Leonardo. Após lançamento de Renan Lodi, Milinkovic-Savic cabeceou e Ederson espalmou. No rebote, o camisa 11 completou para o gol.