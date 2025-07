Marcos Leonardo solta palavrão e cita ajuda de Ederson antes de gol heroico

Herói do Al-Hilal na vitória histórica sobre o Manchester City nas oitavas de final do Mundial, Marcos Leonardo soltou um palavrão ao detalhar o lance que culminou em seu gol heroico, que definiu o 4 a 3 para os sauditas sobre os ingleses já na prorrogação em Orlando. Ele falou ao Sportv.

Fala, Marcos Leonardo!

Gol dramático. "Naquele lance, eu fui fazer um sprint e já puxou a panturrilha. Eu falei: 'caralho, não, não posso sair'. Aí o Ederson foi lá, me ajudou e vi o pessoal fazendo um gesto de substituição. Aí eu cheguei e falei: 'não, não, não, eu não vou sair'. Curiosamente, no lance do gol, quando eu domino, eu sinto cãibras nas minhas pernas. Mas aí eu falei: 'cara, ali não posso [desperdiçar a chance], e graças a Deus, fui feliz com o gol."

Vitória histórica. "Tenho que agradecer toda a equipe pelo sacrifício desse jogo. É muito difícil um jogo desse. Graças a Deus, saímos com essa classificação, que é histórica."

Malcom também fala

Outro brasileiro a marcar no jogo das oitavas de final, Malcom também falou ao Sportv depois do 4 a 3. Ele reforçou a força do futebol saudita e falou sobre o desafio de encarar o Fluminense na próxima fase.