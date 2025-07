Al-Hilal choca o mundo, derruba City com show de brasileiros e pega o Flu

Liderado por uma inspirada dupla brasileira formada por Marcos Leonardo e Malcom, o Al-Hilal surpreendeu o mundo, venceu o poderoso Manchester City por 4 a 3 com requintes de crueldade já na prorrogação e, além de eliminar os ingleses, carimbou sua vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes.

O tempo regulamentar teve gols de Bernardo Silva e Haaland para os europeus, enquanto o ex-Santos e o ex-Corinthians cravaram para os sauditas em um início de 2º tempo elétrico no Estádio Camping World, em Orlando (EUA).

Na prorrogação, Koulibaly e Foden também balançaram as redes, mas foi Marcos Leonardo, de fato, quem decidiu. Mesmo sem jeito e com dores na perna, o brasileiro aproveitou rebote de Ederson, empurrou para as redes e decretou a amarga eliminação inglesa a poucos minutos dos pênaltis.

O Fluminense será o adversário do Al-Hilal na próxima fase, que ocorre já na sexta, a partir das 16h — os brasileiros despacharam a Inter de Milão no outro duelo do dia. O vencedor deste embate encara o ganhador de Palmeiras x Chelsea na semifinal. E o City? Volta para casa mais cedo.

Como foi o jogo

O saldo da etapa inicial acabou barato para o Al-Hilal, que só foi para os vestiários perdendo por 1 a 0 graças ao seu goleiro. Depois de ser vazado por Bernardo Silva em um gol reclamado por possível toque de mão, Bono operou três milagres quase que consecutivos e evitou o que seria uma goleada inglesa antes do intervalo.

O 2º tempo foi completamente diferente e começou com brasileiros virando a partida em três minutos, mas Halaand salvou: Marcos Leonardo, ex-Santos, e Malcom, ex-Corinthians, infernizaram a vida dos ingleses e balançaram as redes antes de o norueguês cravar o 2 a 2 no tempo normal.

No tempo extra, Koulibaly voltou a colocar os sauditas em vantagem, mas Foden entrou e deixou o marcador em 3 a 3.

Marcos Leonardo apareceu para, enfim, decidir nos minutos finais do tempo extra. Com dores na perna, o atacante aproveitou rebote de Ederson e, mesmo desajeitado, conseguiu decretar a vitória saudita com requintes de crueldade: 4 a 3.

Gols e destaques nos 90 minutos

Gol e reclamação. O time inglês começou o jogo, como já era de se esperar, controlando o ritmo com a posse — e desperdiçou uma oportunidade clara ainda aos seis minutos com Rúben Dias. O gol, no entanto, saiu pouco depois a partir de uma tabela entre Ait-Nouri e Reijnders, que acabou com cruzamento afastado por Renan Lodi. O problema é que a bola bateu em Gundogan e sobrou limpa para Bernardo Silva empurrar para as redes. Os atletas do Al-Hilal reclamaram de um toque de mão ao longo da jogada, e o árbitro Jesús Valenzuela demorou quatro minutos para validar o 1 a 0.

Jogadores do Al-Hilal reclamam com árbitro Jesús Valenzuela durante jogo contra o Manchester City Imagem: Megan Briggs/Getty Images/AFP

Bono, Bono, Bono... O gol até ensaiou uma melhora saudita, mas foi o City quem voltou a gerar perigo à meta adversária em três oportunidades antes dos 30 minutos. E para o azar europeu, Bono apareceu em todas elas: primeiro, o goleiro fechou o ângulo de Savinho, e depois bloqueou Gundogan em uma tentativa de cavadinha do meio-campista. Ele ainda espalmou uma cabeçada de Gvardiol.

Faltou pontaria. O Al-Hilal viveu seu auge no 1º tempo aos 43 minutos, quando Malcom escapou da direita para o meio e acionou Kanno, que conduziu até a linha de fundo e caprichou no cruzamento para Marcos Leonardo. O brasileiro recebeu com bastante liberdade, mas cabeceou bem longe do gol defendido pelo compatriota Ederson.

Marcos Leonardo se lamenta durante Manchester City x Al-Hilal, duelo do Mundial Imagem: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Marcos Leonardo se redime em 40 segundos. O Al-Hilal começou o 2º tempo elétrico diante de um apagão do City e demorou menos de um minuto para empatar. Após cruzamento rebatido por Bono, Malcom fuzilou as costas de Rúben Dias e viu a bola sobrar limpa para Marcos Leonardo. De novo livre, o ex-Santos, desta vez, não decepcionou: 1 a 1.

Malcom arranca e vira. Os sauditas surpreenderam de novo, e outro brasileiro apareceu para atormentar a vida dos comandados de Pep Guardiola: Malcom. O gol da virada começou em escanteio cobrado pelos próprios ingleses, mas a bola sobrou para João Cancelo, que esticou para o camisa 77. O ex-Corinthians arrancou ainda do campo de defesa, ficou cara a cara com Ederson e não titubeou: 2 a 1.

Marcos Leonardo e Malcom comemoram gol do Al-Hilal sobre o Manchester City Imagem: REUTERS/Hannah Mckay

City acorda com Haaland. A vantagem da equipe de Simone Inzaghi durou pouco. O motivo? O faro artilheiro de Haaland. O norueguês aproveitou uma cabeçada torta de Rúben Dias em escanteio da esquerda e, oportunista como sempre, esticou a perna esquerda antes da chegada da defesa para estufar as redes de Bono: 2 a 2.

Haaland celebra gol do Manchester City sobre o Al-Hilal em jogo do Mundial Imagem: REUTERS/Hannah Mckay

Centímetros (e dores) frustram Malcom. O Al-Hilal não desanimou com o gol de empate e, por questão de centímetros, perdeu uma chance clara de marcar mais uma vez. A frustração ocorreu porque Malcom até foi derrubado dentro da área por Rúben Dias, mas o brasileiro estava com a ponta da chuteira à frente dos marcadores no momento do lançamento de João Cancelo — o lance, portanto, foi invalidado pela arbitragem. Com dores, o atacante deixou o gramado pouco tempo depois e foi substituído por Kaio César.

Bono e zagueiro barram nova virada antes da prorrogação. Os europeus ficaram no quase nos minutos finais do tempo regulamentar em escanteio: primeiro, Doku completou a cobrança e foi barrado por Bono. A bola sobrou para Haaland, que tentou o gol, mas o zagueiro Lajami conseguiu tirar em cima da linha de maneira espetacular.

E na prorrogação?

Koulibaly ampliou o drama do City aos três minutos do tempo extra. O zagueiro senegalês, livre dentro da área, completou escanteio cobrado por Rúben Neves e cravou para o Al-Hilal: 3 a 2.

Foden entrou e voltou a igualar o marcador. Substituto de Rodri, o meia-atacante inglês se infiltrou na área em cruzamento doce de Cherki, outro que saiu do banco, e tocou de perna esquerda: 3 a 3.

Marcos Leonardo brilhou de novo com um gol heroico já na parte final da prorrogação. O ex-Santos aproveitou rebote de Ederson em cabeceio de Milinkovic-Savic e, mesmo sem jeito e com dores na perna, empurrou para as redes: 4 a 3.

FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY 3x4 AL-HILAL

Data e horário: 30 de junho, às 22h (de Brasília)

Competição: oitavas de final do Mundial

Local: Estádio Camping World, em Orlando (EUA)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Gvardiol, Matheus Nunes, Aké (CIT); Marcos Leonardo (HIL)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Bernardo Silva (CIT), aos 9 min do 1º tempo; Marcos Leonardo (HIL), a 1 min do 2º tempo e aos 7 min do 2º tempo da prorrogação; Malcom (HIL), aos 6 min do 2º tempo; Haaland (CIT), aos 9 min do 2º tempo; Koulibaly (HIL), aos 3 min do 1º tempo da prorrogação; Foden (CIT), aos 12 min do 1º tempo da prorrogação

MANCHESTER CITY: Ederson; Matheus Nunes (Aké), Rúben Dias, Gvardiol (Akanji) e Ait-Nouri; Gundogan (Rodri) (Foden), Reijnders (Cherki) e Bernardo Silva; Savinho, Doku e Haaland (Marmoush). Técnico: Pep Guardiola

AL-HILAL: Bono; João Cancelo (Al-Yami), Koulibaly, Al-Harbi (Al-Bulayhi) e Renan Lodi; Rúben Neves, Al-Dawsari (Al-Juwayr) e Milinkovic-Savic; Malcom (Kaio César), Kanno (Ali Lajami) e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi