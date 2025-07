Lenda da NBA, Shaquille O'Neal elege Jon Jones como lutador favorito

Ídolo da NBA e fã declarado de artes marciais mistas, Shaquille O'Neal não economizou elogios ao comentar sobre Jon Jones. Presente no Hall da Fama do UFC 2025, realizado em Las Vegas (EUA), o ex-jogador de basquete classificou o ex-campeão de duas categorias do Ultimate como seu lutador favorito - e, para ele, também o maior de todos os tempos.

Em entrevista exclusiva à equipe da Ag Fight, Shaq foi questionado sobre a recente aposentadoria de Jones e não hesitou em exaltá-lo. Com entusiasmo e respeito, destacou a trajetória do americano no octógono e elogiou a forma como o ex-campeão escolheu encerrar a carreira.

"Foi perfeita. Ele é o cara mais durão do planeta. Sei que há dúvidas sobre quem quer enfrentá-lo. Mas olha, ele fez do jeito dele. Ele fez da maneira certa. Ele fez com honra. Ele fez com classe. E é o maior lutador de todos", afirmou.

O reconhecimento de Shaquille chega em um momento delicado para Jones. Aos 37 anos, o veterano está afastado desde 2024, quando anunciou a aposentadoria. Fora do esporte, enfrenta também novas polêmicas, incluindo uma acusação de ter fugido da cena de um acidente de trânsito. Apesar disso, seu legado segue vivo e sendo reverenciado por personalidades de diferentes áreas - dentro e fora das lutas.

Conexão com Vitor Belfort

A participação de Shaquille no Hall da Fama também teve um significado especial para os brasileiros. Grande amigo de Vitor Belfort, o ex-pivô foi o responsável por entregar ao carioca o troféu que oficializou sua entrada no seleto grupo de imortais do UFC. A cena simbolizou a admiração mútua entre os dois e o respeito de Shaq por nomes históricos do MMA - especialmente aqueles que ajudaram a moldar a trajetória do esporte.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok