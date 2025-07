La Liga define datas de 'El Clasico' da temporada 2025/26 e outros duelos; confira

As datas dos clássicos entre Real Madrid e Barcelona, pelo Campeonato Espanhol da temporada 2025/26, já estão definidas. O 'El Clásico', um dos maiores confrontos do futebol mundial, promete tirar o fôlego de torcedores e entusiastas do futebol bem jogado, com grandes estrelas de ambos os lados em campo.

O primeiro duelo entre Real Madrid e Barcelona está marcado para o fim de semana do dia 26 de outubro, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu, em Madri.

No segundo turno, o clássico será no final de semana de 10 de maio de 2026, pela 35ª rodada do torneio, em Barcelona.

A estreia do Campeonato Espanhol na próxima temporada será no fim de semana de 17 de agosto. Já a última rodada está previamente marcada para o final de semana do dia 24 de maio do próximo ano.

Pela rodada de abertura de Laliga, Barcelona e Atlético de Madrid estreiam fora de casa, contra Mallorca e Espanyol, respectivamente. Já o Real Madrid enfrentará o Osasuna sobre seus domínios.

Como vêm os favoritos ao título?

Atual campeão, o Barça busca o bicampeonato após uma temporada animadora para seus torcedores. A equipe conquistou todos os títulos nacionais de 2024/25 e atingiu as semifinais da Liga dos Campeões após seis anos.

Sob o comando de Xabi Alonso, novo técnico da equipe, o Real Madrid quer uma redenção na próxima temporada. O clube foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Arsenal, com um desempenho contestado pelos seus torcedores. Também perdeu todos os confrontos diante do Barcelona e ainda não conquistou títulos na temporada, apesar de seguirem na disputa do Mundial de Clubes.

Com resultados ruins em 2024/25, o Atlético de Madrid também procura melhorar seu desempenho. Com o técnico Diego Simeone, a equipe caiu na fase de grupos do Mundial de Clubes e foi eliminada pelo Real Madrid nas oitavas da Liga dos Campeões. Em âmbito nacional, o time colchonero terminou o Espanhol em terceiro lugar e perdeu para o Barça nas semifinais da Copa do Rei.

Confira todos os confrontos da primeira rodada do Campeonato Espanhol:

Alavés x Levante



Athletic Bilbao x Sevilla



Celta de Vigo x Getafe



Girona x Rayo Vallecano



Espanyol x Atlético de Madrid



Mallorca x Barcelona



Elche x Real Betis



Real Madrid x Osasuna



Valência x Real Sociedad



Villareal x Real Oviedo

Veja datas de outros clássicos da Espanha:

El Dérbi de Madrid

Atlético de Madrid x Real Madrid - 7 rodada - 28 ou 29 de setembro



Real Madrid x Atlético de Madrid - 29 rodada - 28 ou 29 de março (2026)

El Gran Dérbi

Sevilla x Real Betis - 14 rodada - 30 ou 31 de novembro



Real Betis x Sevilla - 26 rodada - 1 ou 2 de março (2026)

El Dérbi Basco

Real Sociedad x Athletic Bilbao - 14 rodada - 30 ou 31 de novembro



Athletic Bilbao x Real Betis - 26 rodada - 1 ou 2 de março (2026)

El Dérbi de Barcelona

Espanyol x Barcelona -18 rodada - 4 ou 5 de janeiro



Barcelona x Espanyol - 31 rodada - 12 ou 13 de janeiro