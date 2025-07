Kelly Slater lança relógio de luxo de R$ 36 mil inspirado no surfe havaiano

Ícone máximo do surfe mundial, Kelly Slater acaba de lançar um novo relógio em colaboração com a marca suíça Breitling.

O modelo, batizado de Superocean B31, é inspirado na cultura havaiana — lugar que Slater conheceu ainda garoto, sonhando com ondas perfeitas, e onde hoje mantém uma de suas casas.

Esse relógio reflete tudo o que eu amo — o oceano, a natureza e o estilo de vida leve com o qual sempre me conectei Kelly Slater em um vídeo promocional

O relógio é uma edição limitada e está disponível em duas versões: uma de US$ 6.450 e outra de US$ 6.750 (mais de R$ 36 mil na cotação atual).

A peça une o visual clássico dos modelos de mergulho da Breitling com elementos ligados ao lifestyle do surfe.

Relógio de Slater é inspirado na cultura havaiana Imagem: Divulgação/Breitling

"Desde que me entendo por gente, eu sonhava em viajar para o Havaí e viver aqui. Depois de morar aqui, percebi que é muito mais do que ondas perfeitas. É sobre as pessoas, a natureza, a comunidade. O respeito à cultura e à terra é profundo. Isso torna o Havaí ainda mais especial", completou o 11 vezes campeão mundial.

Essa não é a primeira parceria entre Slater e a Breitling. No ano passado, ele integrou o time da marca ao lado de Stephanie Gilmore e Sally Fitzgibbons, em uma coleção com modelos entre US$ 4.950 e US$ 5.050.