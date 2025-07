Jogadores do Palmeiras interagem com atletas do Philadelphia Eagles em treino; confira

Desde a última semana, o Palmeiras está na Filadélfia para fase decisiva da Copa do Mundo de Clubes. O Verdão tem utilizado o CT do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL, para se preparar para o jogo contra o Chelsea, que acontece nesta sexta-feira, às 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field.

Após o treino desta terça-feira, a delegação alviverde dividiu as instalações com atletas do Eagles. Jihaad Campbell, linebacker do Philadelphia Eagles, por exemplo, posou para foto com Estêvão e Raphael Veiga.

"Com visita especial! Jihaad Campbell, atleta de futebol americano do Philadelphia Eagles, conheceu nossos atletas durante o treino desta terça-feira!", registrou o Palmeiras nas redes sociais.

No campo, ao fim do treino, alguns atletas ainda se arriscaram nos lançamentos e recepção com a bola de futebol americano. O técnico Abel Ferreira ainda comanda mais dois treinos do Palmeiras no centro de treinamento do Eagles, nesta quarta, em dois períodos, e na quinta-feira, véspera do jogo.

Flaco López no CT do Philadelphia Eagles

Essa é a segunda "sede" do Palmeiras nos Estados Unidos. Na primeira fase, a equipe ficou concentrada em Greensboro, na Carolina do Norte, antes do compromissos em Nova Jersey e Miami. A equipe ficou lá até a última quinta-feira, quando viajou à Filadélfia para o jogo das oitavas.

Depois de vencer o Botafogo por 1 a 0 e confirmar a vaga nas quartas, o Palmeiras permaneceu no local e tem utilizado as instalações do Philadelphia Eagles para fazer seus treinos.