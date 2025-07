Jogadores do Al-Hilal recebem bicho milionário após classificação às quartas do Mundial; veja

Após eliminarem o Manchester City na prorrogação e avançarem às quartas de final do Mundial de Clubes, os jogadores do Al-Hilal receberam milhões de riais sauditas, de acordo com a imprensa local.

Segundo o jornalista Ahmed Al-Qarni, do jornal 'Asharq Al-Awsat', e membro da Federação de Mídia Esportiva da Arábia Saudita, cada atleta ganhou 2 milhões de riais sauditas (cerca de R$ 2,9 milhões ou 450 mil euros, pela cotação atual).

O time comandado por Simone Inzaghi surpreendeu o time do técnico Pep Guardiola já na prorrogação. Após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, o Al-Hilal marcou com Koulibaly e Marcos Leonardo, enquanto o City descontou com Phil Foden. Assim, a vitória por 4 a 3 carimbou a vaga dos sauditas nas quartas do torneio.

Agora, o Al-Hilal encara o Fluminense nesta seexta-feira (4). O duelo será realizado às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.