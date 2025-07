Inzaghi: 'Precisávamos escalar o Everest sem oxigênio e conseguimos'

O italiano Simone Inzaghi acabou de chegar ao Al Hilal e já conseguiu o maior resultado da história do clube. Apesar de ser o maior campeão asiático e ser o mais popular da Arábia Saudita, o Hilal nunca havia conseguido aparecer para o mundo como apareceu na noite de segunda-feira, após vencer o Manchester City por 4 a 3 na prorrogação.

A temporada não foi boa, tanto que o clube demitiu Jorge Jesus - que, por sua vez, havia deixado Neymar fora da lista de inscritos para a Liga Saudita. Mas todo o tumulto parece ser parte do passado. Inzaghi deixou a Inter de Milão após a final da Champions League, foi para a Arábia ganhar um dos maiores salários do mundo e botou a casa em ordem rapidamente. Depois de empatar com o Real Madrid na fase de grupos e eliminar o City, o Hilal agora enfrentará o Fluminense por uma vaga nas semifinais do Mundial de Clubes.

"Precisávamos escalar o Everest sem oxigênio e conseguimos", disse Inzaghi, sobre o feito de bater o Manchester City. "Quero cumprimentar a equipe, meus jogadores foram incríveis. Batemos um time fortíssimo. Parecia impossível, mas jogamos com uma vontade impressionante. Passava o tempo e parecíamos cada vez mais dentro do jogo. Lutaram por cada bola, é uma satisfação incrível pela Arábia, pela família Al Hilal. Vencer o Manchester City de Guardiola não é uma coisa simples. Guardiola é o melhor do mundo, mas esta noite colocamos tudo em campo e merecemos."

Sobre o próximo adversário, o Fluminense, Inzaghi falou ao UOL que "ainda não estudou a equipe, mas sabe que é um clube fortíssimo, de tanta história e que merece estar onde está". Questionado se esperava uma vitória do Flu sobre a Inter de Milão, sua ex-equipe, o técnico apenas sorriu e foi embora.

"Contra o Fluminense, vamos esperar e recuperar energia. Hoje os rapazes deram tudo e estão esgotados. Foram excepcionais em tudo. Sem posse, muito organizados e depois jogamos bem tecnicamente, com uma saída de bola ótima. Os torcedores também foram maravilhosos. No fim, fizemos uma foto do banco com os torcedores atrás. Foi fantástico dar isso de presente para eles", finalizou Inzaghi.