Inquérito no STJD recomendou denúncia contra Bruno Henrique, do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O inquérito no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que reuniu as informações sobre Bruno Henrique recomendou a denúncia contra o atacante do Flamengo.

O jogador pode ser denunciado com base no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por "atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende".

A pena nessa hipótese é de suspensão de 180 a 360 dias, além de multa.

Bruno Henrique já foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal por conta do cartão amarelo que recebeu na partida contra o Santos, no Brasileirão 2023.

O problema todo é que, de acordo com as investigações, o irmão de Bruno Henrique sabia que ele receberia o cartão, apostou nisso e passou a informação adiante.

O inquérito do STJD serviu para reunir todos os elementos que vieram da Justiça comum e acrescentar depoimento de Bruno Henrique e dos demais envolvidos.

A procuradoria recebeu o resultado do inquérito em 7 de junho e tem até 60 dias para formalizar a denúncia ou arquivar o caso.

O UOL apurou que a análise está em curso, mas não há uma data específica para formalização da denúncia.

Uma questão a ser analisada é se a denúncia envolverá mais pessoas. É que tanto o irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Júnior, o Juninho, quanto alguns membros do chamado núcleo de apostadores, já foram jogadores em algum momento.

O STJD pode inseri-los no julgamento por precaução, caso eles decidam retomar as carreiras de jogador profissional.

Dependendo do teor da denúncia e dos pedidos da procuradoria, Bruno Henrique pode ser alvo de um pedido de suspensão preventiva. Mas por ora, pode continuar em atividade.

O que diz o CBJD?

Art. 243. Atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende.

PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e suspensão de cento e oitenta a trezentos e sessenta dias. (NR).

§ 1º Se a infração for cometida mediante pagamento ou promessa de qualquer vantagem, a pena será de suspensão de trezentos e sessenta a setecentos e vinte dias e eliminação no caso de reincidência, além de multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

§ 2º O autor da promessa ou da vantagem será punido com pena de eliminação, além de multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).