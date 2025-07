Hernan: Flamengo busca mais de um reforço após vender Gerson

O Flamengo já começou a busca por reforços no mercado após o Zenit depositar o valor da multa rescisória de Gerson, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

No máximo até amanhã deve ter o comunicado oficial da venda, o anúncio da venda, e o Gerson vai para o Zenit. A questão do Al Nassr foi de última hora e por causa do Jorge Jesus, que conhece o Gerson, mas o Gerson cumpriu com a palavra e agora vai para o Zenit.

O Flamengo está com R$ 160 milhões na conta e agora vai ao mercado -- o Flamengo vai contratar mais de um jogador, não só para a vaga do Gerson.

André Hernan

O colunista detalhou que o Mengão pretende reforçar o meio de campo mesmo com a chegada de Jorginho, que marcou um gol e deu duas assistências no Mundial de Clubes.

Tem o Jorginho, que chegou agora e já deu o cartão de visita no Mundial. O Pulgar teve a lesão e chegou até de cadeira de rodas. Então, o Flamengo vai contratar jogadores para o meio de campo.

É um jogador que substitui a característica do Gerson. O Flamengo vai atrás de um jogador com essa qualidade, com essa régua. A gente pode esperar jogadores de outra prateleira.

André Hernan

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra