'Venha conosco': Haaland se rende e chama goleiro do Al-Hilal após milagres

O atacante Erling Haaland "convocou" o goleiro Bono, do Al-Hilal, após os milagres operados pelo marroquino na vitória heróica sobre o Manchester City (veja abaixo). O titular do time inglês é o brasileiro Ederson.

O que aconteceu

Haaland se rendeu à atuação do goleiro e o chamou para se juntar ao time do City. Os jogadores trocaram abraço após o apito final, e o artilheiro norueguês aproveitou para tentar "convencer" o goleiro.

"Venha conosco", disse o atacante a Bono, rendendo risadas entre eles. O momento foi flagrado por câmeras de transmissão, o que possibilitou a leitura labial feita pelo Diario AS, da Espanha.

Haaland diciéndole a Bono

"Vente para acá men"



pic.twitter.com/d5c4SQHPNb -- Man City Mx (@_ManCityMx) July 1, 2025

Bono salvou gol que seria de Savinho durante vitória do Al-Hilal sobre o Manchester City, no Mundial Imagem: Hannah Mckay/Reuters

O goleiro protagonizou milagres na partida e foi fundamental para o Hilal se classificar. Uma das defesas foi em chute à queima-roupa de Savinho, quando o goleiro já estava caído, quando o placar ainda estava 1 a 0 para o City.

Bono já brilhou em outro torneio mundial, quando levou Marrocos à inédita semifinal na Copa do Qatar. O goleiro de 34 anos foi contratado pelo time saudita em 2023 após passar oito temporadas no futebol espanhol.

Goleiro do City, Ederson vem de uma temporada questionada e que pode ser a última no City. Multicampeão pelo time, o brasileiro enfrentou má fase e chegou a ser bancado antes de recuperar a posição, mas passou a ser especulado em outras equipes. Ele tem contrato com o clube azul de Manchester até o final de junho do ano que vem.