Mundial: Guardiola tem momento de fúria com árbitro em queda do City; veja

Imagem: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Do UOL, em São Paulo

Pep Guardiola reclamou, e muito, com a arbitragem ao final do tempo regulamentar de Manchester City x Al-Hilal. O time inglês acabou eliminado do Mundial de Clubes após derrota por 4 a 3, na prorrogação.

O que aconteceu

Guardiola se enfureceu após o árbitro não marcar uma falta em Doku e na sequência encerrar a partida. O jogo estava empatado em 2 a 2 e se encaminhava para a prorrogação.

O treinador entrou correndo no campo para reclamar com a arbitragem. O comandante não foi punido com cartão amarelo pela reclamação.

Você está de brincadeira? Pep Guardiola, segundo o jornal espanhol Marca

O City acabou eliminado, e o Al-Hilal enfrentará o Fluminense nas quartas de final. A partida será na sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida (EUA).

