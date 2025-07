Mundial: Guardiola elogia Al-Hilal e diz o que deu errado ao City em 4 a 3

Imagem: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, exaltou o futebol adotado pelo Al-Hilal na vitória saudita por 4 a 3 sobre os ingleses e explicou o que não deu certo em sua equipe, que acabou eliminada nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Ele deu entrevista ao Sportv logo depois do embate.

O que Guardiola falou?

Falhas inglesas. "Foi uma experiência única. Lutamos muito e tivemos muitas oportunidades, mas nos custou muito caro não controlar os passes. Sabemos que o time deles era de grande qualidade. Estou triste por ir embora porque nos dedicamos muito em todas as situações possíveis."

Jogo do Al-Hilal. "Não fiquei surpreendido, eles defenderam muito bem, estiveram sempre juntos e também atacaram bem. Perdemos oportunidades."

Fim da linha. "Nos esforçamos muito e fomos bem em todos os jogos, mas infelizmente não conseguimos o resultado."