'É oportunidade da minha vida', diz rival de Endrick no Real sobre Mundial

Principal rival de Endrick no atual elenco do Real Madrid e decisivo na vitória por 1 a 0 sobre a Juventus, hoje, Gonzalo García afirmou que o Mundial de Clubes é a oportunidade da sua vida.

Não sei [se continuará titular]. O que eu sei claramente é que esse Mundial é a oportunidade da minha vida e vou dar 200% de mim para aproveitar essa oportunidade. Gonzalo García, na zona mista

O desempenho tem surpreendido o técnico Xabi Alonso. O novo treinador do Real até esperava algumas coisas do jovem, mas não tantos gols no início.

Não esperava três gols em quatro jogos. Mas sim que trabalharia bem, desgastaria os zagueiros, insistiria em pressionar... Tudo isso já ajuda muito. E se ele marcasse esses gols, então muito melhor. Eu confiei nele e ele está ganhando essa confiança. Xabi Alonso, ao DAZN

Decisivo e rival de Endrick

Gonzalo García virou titular do Real Madrid no Mundial. Sem Mbappé — sofrendo com gastroenterite —, Xabi Alonso apostou no jovem espanhol e tem colhido frutos: são três gols em quatro jogos.

O sucesso de Gonzalo pode fazer Endrick perder espaço. O brasileiro, reserva imediato de Mbappé, está se recuperando de uma lesão e nem sequer foi para o Mundial de Clubes. O problema acontece em meio à chegada do novo técnico e a ascensão da jovem promessa espanhola.

Os gols de Gonzalo e o início meteórico têm gerado comparações. Na Espanha, o jovem tem sido comparado a Raúl González, ídolo do Real Madrid e que foi seu técnico na base.

É uma comparação que é preciso respeitar as distâncias. O Raúl é uma lenda do Real Madrid, é uma grande honra ser comparado com ele. Tive a oportunidade de compartilhar o vestiário com ele no time de base, ele é o treinador. Ele me ensinou muitas coisas que tenho tentado colocar em prática. Gonzalo García

Gonzalo pode perder a titularidade nas quartas de final. Mbappé voltou a jogar hoje e, se estiver bem, deve recuperar o posto de titular no ataque merengue ao lado de Vini Jr.