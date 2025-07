Gonzalo García celebra vitória e afirma que Real Madrid não tem preferência por adversário nas quartas

Nesta terça-feira, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Real Madrid venceu a Juventus por 1 a 0. Assim, a equipe comandada por Xabi Alonso avançou às quartas do torneio. Autor do gol do triunfo, Gonzalo García celebrou o resultado positivo e destacou a vontade do time.

"Vitória importante, muito sofrida, mas muito trabalhada. Creio que a equipe tem demonstrado bastante atitude, gana e ambição. A verdade é que estou muito feliz por todo o trabalho e pela vitória", destacou.

O atleta espanhol ainda afirmou que o Real Madrid não tem preferência e está pronto para encarar qualquer adversário nas quartas, seja o Borussia Dortmund ou o Monterrey.

"Não, não temos preferência. Sabemos que cada partida vai ser intensa, muito competitiva, iremos com muita gana", completou.

O goleiro Courtois, por sua vez, analisou a partida e afirmou que o Real Madrid está pegando a ideia de jogo Xabi Alonso.

"Quando você tem um novo técnico, você precisa de jogos para melhorar e saber mais do que ele quer, e hoje nos preparamos para a Juventus um pouco mais ofensivo, tentando pressionar e eles andaram para trás. Acho que no primeiro tempo a gente teve que colocar a bola rapidamente lado a lado para encontrar jogadores livres. No segundo tempo criamos mais oportunidades, o goleiro deles fez ótimas defesas, mas gente fez o gol e se defendeu muito bem, então essa acabou sendo a coisa mais importante. Nós atacamos com 11 e nos defendemos com 11, e quando fazemos isso é um time difícil de ser batido", comentou.

Com vaga nas quartas de final do Mundial, o Real Madrid retorna aos gramados no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium. O adversário sairá do confronto entre Borussia Dortmund e Monterrey, que acontece na noite desta terça-feira.