Lateral do Real se surpreende com o Mundial: 'Achamos que seria diferente'

Do UOL, em São Paulo

O lateral Fran García, do Real Madrid, admitiu surpresa com o nível do Mundial de Clubes após a equipe vencer a Juventus e avançar às quartas de final, hoje, em Miami.

Achamos que esse campeonato seria diferente no começo. Vimos que o nível de exigência é muito grande, não só para a Europa, mas também para times da América do Sul e times como o Al-Hilal, que está demonstrando que tem qualidades incríveis. Fran García, ao Sportv

O Real Madrid chegou ao Mundial com um novo técnico (Xabi Alonso) e dois (Huijsen e Alexander-Arnold). Na visão de Fran, a equipe tem evoluído e tem margem para mais nos próximos jogos.

Pouco a pouco, vamos vendo a cara e essa evolução que tanto se pedia desde o início, vamos fazendo treinamentos juntos, o time vai se conhecendo melhor. É questão de tempo para que essa evolução vá acontecendo. Eu acho que desde o primeiro dia há uma imagem muito diferente. Fran García

Real bate Juventus e avança

O Real Madrid venceu a Juventus por 1 a 0, hoje, e avançou às quartas de final. O gol do jogo foi marcado por Gonzalo García, já no segundo tempo do duelo.

Borussia Dortmund e Monterrey se enfrentarão para ver quem encara o Real. Alemães e mexicanos entram em campo às 22h (de Brasília), hoje, em Atlanta.

O Real jogará as quartas de final no sábado. O duelo será disputado em Nova Jersey, às 17h (de Brasília).